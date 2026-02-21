Assine
Morre o pintor suíço Peter Stämpfli, expoente europeu da Pop Art

O pintor suíço e pioneiro da Pop Art na Europa, Peter Stämpfli, mais conhecido por suas obras com pneus, morreu na sexta-feira (20) aos 88 anos, anunciou em comunicado a Galeria Georges-Philippe & Nathalie Vallois. 

Ao anunciar sua morte, o galerista Georges-Philippe Vallois, que representava o pintor, descreveu Stämpfli como "um dos artistas mais singulares da segunda metade do século XX". 

Nascido em 1937 em Deisswil, Suíça, e formado pela Escola de Belas Artes de Biel, o pintor começou a expor em diversas galerias na década de 1960. 

Ao longo dos anos, suas obras foram incorporadas às coleções de museus como o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York e o Centro Pompidou de Paris. 

"O que me diferenciava era o desejo de isolar o objeto contra um fundo branco. De remover o objeto de sua história, de seu contexto", explicou Stämpfli à AFP em 2018, durante uma exposição na Galeria Vallois dedicada ao seu trabalho com objetos e gestos do cotidiano. 

O pintor suíço, que passou vários períodos em Paris, tornou-se famoso no final da década de 1960 por seus marcantes automóveis e também pelos sulcos dos pneus desses carros, que ele utilizava para criar inúmeros padrões geométricos. 

Peter Stämpfli também dirigiu filmes e curtas-metragens e trabalhou como escultor.

