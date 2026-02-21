Assine
Internacional

Oito membros do Hezbollah morreram em ataques israelenses no Líbano

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/02/2026 08:36

Oito membros do Hezbollah morreram em ataques aéreos israelenses realizados na sexta-feira (20) no leste do Líbano, informou à AFP, neste sábado (21), um representante do movimento libanês pró-iraniano.

O Ministério da Saúde libanês havia anunciado na sexta-feira que dez pessoas morreram nos ataques no Vale do Bekaa. 

O Exército israelense alegou ter atacado "centros de comando" do Hezbollah na região de Baalbek. 

Israel tem mantido seus ataques regulares ao Líbano, apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que tinha como objetivo encerrar mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah, e geralmente alega que seus alvos são militantes desse grupo xiita.

nad/hme/avl/jvb/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel libano

