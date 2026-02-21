Índia e Brasil assinam memorando sobre minerais críticos e terras raras

Índia e Brasil assinaram um memorando de entendimento sobre elementos de terras raras e minerais críticos neste sábado (21), anunciou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova Délhi.

O acordo é "um passo importante para a construção de cadeias de suprimentos resilientes", enfatizou Modi.

