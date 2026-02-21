Assine
Índia e Brasil assinam memorando sobre minerais críticos e terras raras

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/02/2026 08:25

Índia e Brasil assinaram um memorando de entendimento sobre elementos de terras raras e minerais críticos neste sábado (21), anunciou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova Délhi. 

O acordo é "um passo importante para a construção de cadeias de suprimentos resilientes", enfatizou Modi.

