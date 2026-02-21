Assine
Países defendem uma 'IA segura, confiável e robusta' após cúpula na Índia

AFP
AFP
21/02/2026 08:14

Dezenas de países, incluindo os Estados Unidos e a China, defenderam uma inteligência artificial "segura, confiável e robusta" em uma declaração conjunta divulgada neste sábado (21), após a cúpula sobre o tema realizada em Nova Délhi. 

"Promover uma IA segura, confiável e robusta é fundamental para construir confiança e maximizar os benefícios econômicos e sociais", afirma a declaração assinada por 86 países e duas organizações internacionais.

