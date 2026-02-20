Assine
EUA mata supostos narcotraficantes em ataque no Pacífico

AFP
AFP
20/02/2026 23:29

Os Estados Unidos mataram nesta sexta-feira (20) três supostos narcotraficantes em um novo ataque a uma embarcação no leste do Pacífico, informaram suas Forças Armadas.

Membros do Exército "executaram um ataque letal contra uma embarcação operada por Organizações Terroristas Designadas", termo usado por Washington para se referir a grupos do narcotráfico, publicou no X o Comando Sul americano. "Três narcoterroristas homens morreram nessa ação."

Os Estados Unidos começaram a atacar supostos narcotraficantes no Caribe em setembro. Depois, no leste do Pacífico. Desde então, mataram cerca de 150 pessoas em dezenas de ataques contra embarcações que supostamente transportavam drogas.

