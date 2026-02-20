Wall Street fecha em alta após revés judicial sobre tarifas de Trump
A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (20), após receber favoravelmente a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de declarar ilegais boa parte das tarifas impostas por Donald Trump, mas sem se deixar levar pelo entusiasmo.
O Dow Jones avançou 0,47%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,90% e o índice ampliado S&P 500, 0,69%.
