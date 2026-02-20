Floyd Mayweather anuncia que está de volta ao boxe profissional

Floyd Mayweather anunciou nesta sexta-feira (20) que está saindo da aposentadoria e retornará ao boxe profissional após sua luta de exibição com Mike Tyson.

O ex-campeão mundial em múltiplas categorias se aposentou do boxe em 2017, invicto em 50 lutas, embora tenha participado de diversas lutas de exibição desde então.

"Ainda tenho o que é preciso para bater mais recordes no boxe", disse Mayweather, de 48 anos, em um comunicado à ESPN.

"Do meu próximo evento contra Mike Tyson até minha próxima luta profissional depois disso, ninguém vai gerar um impacto maior, uma audiência global de streaming maior ou mais dinheiro com cada evento do que os meus eventos", acrescentou.

Mayweather assinou um contrato de exclusividade com a promotora CSI Sports/Fight Sports que entrará em vigor após sua luta contra Tyson, ainda sem data marcada.

Uma primeira luta profissional está prevista para este verão (do hemisfério norte), contra um adversário a ser anunciado. Os detalhes serão revelados "nas próximas semanas", de acordo com o comunicado.

A última luta profissional de Mayweather foi em 2017 contra a estrela do MMA (Artes Marciais Mistas) Conor McGregor.

Ele continuou a participar de lutas de exibição, incluindo uma vitória sobre John Gotti III no México em agosto de 2014, além de lutas com estrelas de reality shows e lutadores do YouTube.

