Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Botafogo contrata meio-campista argentino Cristian Medina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 21:54

compartilhe

SIGA

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação do meia argentino Cristian Medina, que conquistou o título do Campeonato Argentino no ano passado pelo Estudiantes de La Plata. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Medina, de 23 anos, assinou contrato até dezembro de 2029, informou o clube carioca em um comunicado oficial. 

Em meio a dificuldades financeiras e batalhas judiciais envolvendo seu proprietário, John Textor, o Botafogo voltou a se movimentar no mercado de transferências após a Fifa suspender, no início deste mês, a proibição de contratações relacionada a dívidas contraídas com a compra de Thiago Almada em 2024, jogador que atualmente atua pelo Atlético de Madrid. 

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, Medina fez parte do elenco da seleção argentina que disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/ma/aam

Tópicos relacionados:

arg botafogo bra fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay