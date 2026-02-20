Botafogo contrata meio-campista argentino Cristian Medina

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação do meia argentino Cristian Medina, que conquistou o título do Campeonato Argentino no ano passado pelo Estudiantes de La Plata.

Medina, de 23 anos, assinou contrato até dezembro de 2029, informou o clube carioca em um comunicado oficial.

Em meio a dificuldades financeiras e batalhas judiciais envolvendo seu proprietário, John Textor, o Botafogo voltou a se movimentar no mercado de transferências após a Fifa suspender, no início deste mês, a proibição de contratações relacionada a dívidas contraídas com a compra de Thiago Almada em 2024, jogador que atualmente atua pelo Atlético de Madrid.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, Medina fez parte do elenco da seleção argentina que disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

