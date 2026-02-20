MLS inicia sua temporada mais crucial com Messi no trono

Lionel Messi e seu time, o Inter Miami, iniciam neste sábado (21) como os grandes favoritos à conquista do bicampeonato da MLS no decisivo ano da Copa do Mundo, a maior tentativa do futebol de dominar os Estados Unidos.

O Mundial (que será disputado de 11 de junho a 19 de julho) fechará um ciclo para a liga norte-americana (MLS), o grande legado da primeira Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos em 1994.

Essa competição, com seus dez times pioneiros jogando em estádios emprestados, inicia sua 31ª temporada com cerca de 30 franquias e bilhões de dólares investidos em gramados e instalações de padrão internacional.

Considerada a liga de crescimento mais rápido na América do Norte, mais de 11 milhões de espectadores assistiram no ano passado à campanha vitoriosa do Inter Miami no campeonato.

O astro argentino, que viu o time enfrentar dificuldades na liga em 2023, estreará com a camisa de campeão neste sábado, em um cenário repleto de glamour e história: o Los Angeles Memorial Coliseum.

Com capacidade para 70.000 pessoas, esta arena, que sediará a terceira cerimônia de abertura olímpica em 2028, após as de 1932 e 1984, será o palco da primeira partida na América do Norte entre Messi e o astro sul-coreano Son Heung-min, que lidera o Los Angeles FC.

"Transferir uma partida desta magnitude para um local tão icônico reflete o momento que estamos vivendo", disse o comissário da MLS, Don Garber. "Esperamos que seja o fim de semana de abertura com maior público na história da liga".

- Novas caras em ano de Copa -

Na última vez em que Messi visitou o LAFC no torneio, as arquibancadas estavam lotadas de celebridades como Leonardo DiCaprio, Liam Gallagher, LeBron James e o Príncipe Harry.

"Ele está claramente em outro patamar", disse Son sobre Messi nesta sexta-feira.

Dentro de campo, a MLS também dará as boas-vindas a novas estrelas na primeira das 34 partidas da temporada regular.

Quase no último minuto, o veterano capitão colombiano James Rodríguez se juntou à liga, com o Minnesota United como destino inesperado e um contrato de curto prazo para se preparar para a Copa do Mundo.

A MLS, que busca se desvencilhar da imagem de liga para aposentados, se orgulha cada vez mais de atrair jogadores com menos de 30 anos, como o atacante alemão Timo Werner, uma contratação surpreendente do modesto San Jose Earthquakes.

O calendário da temporada será impactado pela Copa do Mundo, que está sendo co-organizada pelos Estados Unidos, Canadá (que também faz parte da MLS com três franquias) e México.

A competição será interrompida por sete semanas, de 25 de maio a 16 de julho, período em que sete de seus estádios sediarão jogos do Mundial e as principais seleções nacionais treinarão em suas instalações.

A primeira Copa do Mundo com 48 seleções é o ápice de uma série de eventos concedidos aos Estados Unidos, incluindo a Copa América de 2024 e a Copa do Mundo de Clubes de 2025, em um grande esforço para popularizar o futebol no ultracompetitivo mercado norte-americano.

A MLS, que alcançou seu próprio marco ao atrair Messi, também quer capitalizar sua presença no "centro do universo do futebol", nas palavras do comissário Garber.

- Todos contra Miami -

Após o término da Copa do Mundo, a MLS enfrentará um segundo semestre agitado, incluindo a Leagues Cup, torneio conjunto com a liga mexicana, e os playoffs, que acontecem de novembro a dezembro.

Com o talento inigualável de Messi, atual MVP (Jogador Mais Valioso) e artilheiro, o Inter Miami é o principal candidato a manter o título, um feito que nenhuma equipe alcançou desde o LA Galaxy em 2012.

O técnico Javier Mascherano não contará mais com Sergio Busquets e Jordi Alba, mas a diretoria, representada por David Beckham, fez diversas contratações para fortalecer e rejuvenescer o elenco, principalmente a defesa.

Para reforçar o ataque, o Inter Miami gastou cerca de US$ 15 milhões (cerca de R$ 91,5 milhões na cotação atual) no argentino-mexicano Germán Berterame, que provavelmente assumirá a posição do veterano Luis Suárez.

"O time se reforçou bastante e estamos prontos para a competição", disse à AFP esta semana o atacante argentino Tadeo Allende, herói do Inter nos últimos playoffs. "Obviamente, todos querem nos vencer porque conquistamos o título da liga, mas terão que lutar muito".

Entre os concorrentes, o LAFC se destaca com a dupla de ataque devastadora formada por Son Heung-min e o gabonês Denis Bouanga.

O Vancouver Whitecaps, liderado em campo pelo alemão Thomas Müller, busca mais uma chance de conquistar o título após a derrota na última final, e o San Diego FC tenta alcançar o topo após uma temporada de estreia dos sonhos.

