Trump assina decreto para impor tarifa global adicional de 10%
Donald Trump firmou nesta sexta-feira (20) uma ordem executiva para impor uma tarifa adicional global de 10%, uma medida anunciada pouco depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir que os encargos "recíprocos" ordenados pelo republicano em 2025 eram ilegais.
"É com grande honra que acabo de assinar, no Salão Oval, uma tarifa global de 10% sobre todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente", escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social.
