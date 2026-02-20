Assine
Internacional

Uruguai vai disputar amistoso contra Argélia em março após visitar Inglaterra

20/02/2026 19:46

O Uruguai vai enfrentar a Argélia no dia 31 de março, em Turim, na Itália, após visitar a Inglaterra em Wembley quatro dias antes, com o objetivo de definir a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, anunciou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) nesta sexta-feira (20).

Em um breve comunicado em suas redes sociais, acompanhado de uma foto de Giorgian De Arrascaeta, craque do Flamengo e da 'Celeste', a AUF confirmou que encerrará sua mini-turnê pela Europa no Juventus Stadium, em Turim.

A equipe, comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha.

A Argélia, por sua vez, está no Grupo J, que também inclui a atual campeã mundial Argentina, Áustria e Jordânia.

A menos de quatro meses da estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami, o Uruguai aguarda o retorno de um de seus principais jogadores: Rodrigo Bentancur.

O meio-campista do Tottenham passou por uma cirurgia na coxa direita e está se recuperando, na esperança de estar apto para jogar o Mundial.

A janela de amistosos de março coincidirá com a repescagem que definirá as seis últimas vagas para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.

