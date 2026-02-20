James Rodríguez ainda não tem data de estreia na MLS, diz seu técnico

O técnico do Minnesota United, Cameron Knowles, afirmou nesta sexta-feira (20) que o astro colombiano James Rodríguez, o mais novo reforço da equipe, ainda não tem data definida para sua estreia na MLS.

O capitão da seleção colombiana, de 34 anos, é a maior contratação da Major League Soccer (MLS) para a temporada de 2026, que começa neste sábado (21), quando o United visita o Austin FC.

Rodríguez não viajou para o Texas para a estreia da equipe na temporada porque ainda não havia recebido seu visto de trabalho, explicou Knowles em uma coletiva de imprensa antes da partida contra o time do atacante uruguaio Facundo Torres.

"Ele permaneceu em Minnesota, onde continuou treinando, e esperamos integrá-lo ao grupo quando retornarmos na segunda-feira", explicou o técnico neozelandês em resposta a uma pergunta da AFP.

"É difícil definir um prazo específico [para sua estreia] porque ainda não o vimos em uma semana completa de treinos", acrescentou.

À frente de um clube de pouca expressão que nunca chegou à final da MLS, Knowles afirmou não ter um "indicador claro" da condição física do camisa 10, cujo desempenho em seus clubes recentes tem sido prejudicado por lesões recorrentes.

"Quando James estiver pronto para jogar e quando sentirmos que podemos colocá-lo em uma situação onde ele possa obter sucesso, nós o integraremos", afirmou.

A comissão técnica espera que Rodríguez participe integralmente dos treinos com o grupo na segunda-feira para passar por avaliações constantes e, assim, determinar uma possível data para sua estreia.

"Ele está trabalhando muito duro, tem uma ótima atitude e é um excelente companheiro de equipe", enfatizou o treinador de 43 anos.

Na segunda partida da temporada da MLS, em 28 de fevereiro, o Minnesota United receberá o FC Cincinnati no Allianz Field, em Saint Paul, Minnesota.

