Na estreia de seu novo técnico, Olympique de Marselha perde para o Brest (2-0)

Na estreia de Habib Beye como novo treinador, após sua nomeação para substituir Roberto de Zerbi, o Olympique de Marselha perdeu por 2 a 0 para o Brest, fora de casa, nesta sexta-feira (20), na partida que abriu a 23ª rodada da Ligue 1.

Surpreendido por uma cabeçada de Ludovic Ajorque para o fundo da rede logo aos 10 minutos, o OM sofreu outro gol de cabeça do atacante bretão aos 28.

Quase no fim do jogo (82') o atacante inglês do time do sul da França, Mason Greenwood, perdeu um pênalti que poderia ter adicionado uma dose de emoção à reta final.

O terceiro lugar da Ligue 1 está cada vez mais distante para o Olympique de Marselha, que ocupa a quarta posição, a cinco pontos do Lyon e 12 atrás do líder Lens.

O Brest, 11º colocado com 30 pontos, confirmou sua boa fase contra os times 'grandes', já que 16 desses pontos foram conquistados contra times da metade superior da tabela, o maior número entre todas as equipes da segunda metade.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de fevereiro

Brest - Olympique de Marselha 2 - 0

Sábado, 21 de fevereiro

(13h00) Lens - Monaco

(15h00) Toulouse - Paris Football Club

(17h05) PSG - Metz

Domingo, 22 de fevereiro

(11h00) Auxerre - Rennes

(13h15) Nice - Lorient

Nantes - Le Havre

Angers - Lille

(16h45) Strasbourg - Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25

2. PSG 51 22 16 3 3 49 19 30

3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16

4. Olympique de Marselha 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4

6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

7. Strasbourg 31 22 9 4 9 36 29 7

8. Monaco 31 22 9 4 9 35 34 1

9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4

10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5

13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7

14. Nice 23 22 6 5 11 27 40 -13

15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13

16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13

17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20

18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27

./bds/hap-obo/iga/raa/aam