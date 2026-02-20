Na estreia de seu novo técnico, Olympique de Marselha perde para o Brest (2-0)
Na estreia de Habib Beye como novo treinador, após sua nomeação para substituir Roberto de Zerbi, o Olympique de Marselha perdeu por 2 a 0 para o Brest, fora de casa, nesta sexta-feira (20), na partida que abriu a 23ª rodada da Ligue 1.
Surpreendido por uma cabeçada de Ludovic Ajorque para o fundo da rede logo aos 10 minutos, o OM sofreu outro gol de cabeça do atacante bretão aos 28.
Quase no fim do jogo (82') o atacante inglês do time do sul da França, Mason Greenwood, perdeu um pênalti que poderia ter adicionado uma dose de emoção à reta final.
O terceiro lugar da Ligue 1 está cada vez mais distante para o Olympique de Marselha, que ocupa a quarta posição, a cinco pontos do Lyon e 12 atrás do líder Lens.
O Brest, 11º colocado com 30 pontos, confirmou sua boa fase contra os times 'grandes', já que 16 desses pontos foram conquistados contra times da metade superior da tabela, o maior número entre todas as equipes da segunda metade.
--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 20 de fevereiro
Brest - Olympique de Marselha 2 - 0
Sábado, 21 de fevereiro
(13h00) Lens - Monaco
(15h00) Toulouse - Paris Football Club
(17h05) PSG - Metz
Domingo, 22 de fevereiro
(11h00) Auxerre - Rennes
(13h15) Nice - Lorient
Nantes - Le Havre
Angers - Lille
(16h45) Strasbourg - Lyon
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25
2. PSG 51 22 16 3 3 49 19 30
3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16
4. Olympique de Marselha 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4
6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1
7. Strasbourg 31 22 9 4 9 36 29 7
8. Monaco 31 22 9 4 9 35 34 1
9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4
10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5
13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7
14. Nice 23 22 6 5 11 27 40 -13
15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13
16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13
17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20
18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27
