Internacional

Três feridos por explosão de pacote em escola de Gendarmaria na Argentina

20/02/2026 18:15

Três pessoas sofreram ferimentos nesta sexta-feira (20) devido à explosão de um pacote de correspondência na Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires, informou o Ministério da Segurança da Argentina em um comunicado.

A explosão ocorreu às 13h49 em um edifício localizado a menos de um quilômetro da Casa de Governo, segundo o ministério.

"O pessoal da força manipulava uma encomenda que teria sido recebida meses atrás e que estava guardada na unidade. Ao abri-la, ocorreu uma explosão que provocou lesões em dois agentes", informou o comunicado.

O ministério acrescentou que ambos os feridos foram transferidos a um hospital "sem risco de vida" e que "um terceiro agente permanece em recuperação e fora de perigo".

Após a transferência dos feridos, a polícia interrompeu o trânsito na área e evacuou o edifício de 11 andares e outros contíguos no mesmo quarteirão.

Mariana Bornio, funcionária de uma empresa de telecomunicações no prédio vizinho, contou que, ao ser evacuada, viu sair um dos gendarmes feridos com o torso nu, coberto por um avental azul.

"Ele estava cobrindo o peito, ou seja, evidentemente se queimou ali", disse à AFP.

María Bruni, outra funcionária da mesma empresa, relatou à AFP que não ouviu detonações de nenhum tipo e que quase uma hora após a chegada das viaturas e ambulâncias pediram que evacuassem o edifício.

Segundo o jornal La Nación, o pacote estava endereçado a um ex-diretor da escola, que foi um dos feridos.

A Gendarmaria Nacional Argentina é uma força de segurança federal que atua em fronteiras, objetivos estratégicos e segurança interna.

Ela interveio, por exemplo, durante os violentos confrontos de março de 2025 que deixaram 45 feridos — 20 policiais e 25 civis — durante uma manifestação em defesa dos aposentados e em oposição ao presidente ultraliberal Javier Milei.

