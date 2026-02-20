EUA revoga norma que restringia emissões de centrais elétricas

O governo dos Estados Unidos revogou, nesta sexta-feira (20), uma norma que estabelecia restrições às centrais elétricas de carvão e óleo combustível promulgada pelo ex-presidente Joe Biden, com o objetivo de restabelecer "o domínio energético americano".

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) afirmou que a revogação de uma disposição de 2024 do governo democrata sobre as normas de mercúrio e tóxicos atmosféricos vai proteger a saúde pública sem comprometer a prosperidade.

Grupos ambientalistas, no entanto, apontaram que a mudança aumenta os riscos de doenças cardíacas e pulmonares, câncer e morte prematura.

Aprovada em 2024, a norma visava a combater as mudanças climáticas e proteger a saúde pública, e limitava a poluição por carbono e as emissões de metais tóxicos e mercúrio das centrais elétricas.

Essa disposição "impôs custos maciços e burocracia" à indústria do carvão, destacou hoje a EPA. "As regulações do governo Biden-Harris contra o carvão buscavam eliminar totalmente esse setor vital da nossa economia energética", declarou o diretor da agência, Lee Zeldin. "Podemos impulsionar a economia, melhorar a energia de base e proteger a saúde humana e o meio ambiente ao mesmo tempo."

O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (NRDC, na sigla em inglês), por sua vez, afirmou que a medida "faz parte de um esforço do governo Trump para enfraquecer ou eliminar as proteções ambientais e de saúde pública fundamentais".

"A indústria do carvão está em declínio, e desmantelar as proteções para se obter um ar limpo não vai recuperá-la", pontuou John Walke, advogado do NRDC. "Causará apenas mais crises de asma, mais problemas cardíacos e mais mortes prematuras, principalmente em comunidades que vivem perto das centrais de carvão."

