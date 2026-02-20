Assine
Aos 45 anos, Venus Williams aceita convite para disputar torneio de Indian Wells

AFP
AFP
Repórter
20/02/2026 17:40

A sete vezes campeã de Grand Slam Venus Williams, de 45 anos, aceitou um convite para competir no prestigiado torneio de Indian Wells, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (20).

A mais velha das irmãs Williams, ex-número um do mundo, recebeu convites tanto para o torneio de simples quanto para o de duplas.

"Estou muito animada para retornar a Indian Wells e mal posso esperar para voltar para casa e jogar na Califórnia", disse a tenista em um comunicado.

A chave principal do torneio nos Estados Unidos, da categoria WTA 1000, começa no dia 4 de março.

A americana se tornou a jogadora mais velha a competir no Aberto da Austrália em janeiro, onde perdeu na primeira rodada para a sérvia Olga Danilovic.

Venus tem jogado apenas esporadicamente nos últimos anos. Ela retornou de um hiato de 16 meses no torneio de Washington, em julho passado.

