Aos 45 anos, Venus Williams aceita convite para disputar torneio de Indian Wells

A sete vezes campeã de Grand Slam Venus Williams, de 45 anos, aceitou um convite para competir no prestigiado torneio de Indian Wells, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (20).

A mais velha das irmãs Williams, ex-número um do mundo, recebeu convites tanto para o torneio de simples quanto para o de duplas.

"Estou muito animada para retornar a Indian Wells e mal posso esperar para voltar para casa e jogar na Califórnia", disse a tenista em um comunicado.

A chave principal do torneio nos Estados Unidos, da categoria WTA 1000, começa no dia 4 de março.

A americana se tornou a jogadora mais velha a competir no Aberto da Austrália em janeiro, onde perdeu na primeira rodada para a sérvia Olga Danilovic.

Venus tem jogado apenas esporadicamente nos últimos anos. Ela retornou de um hiato de 16 meses no torneio de Washington, em julho passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bb/bsp/iga/raa/aam