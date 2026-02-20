Assine
Internacional

Alcaraz vence Rublev e vai à final do ATP 500 de Doha

20/02/2026 17:17

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, se classificou para a final do torneio ATP 500 de Doha, no Catar, ao derrotar o russo Andrey Rublev (nº 14), atual campeão, por 7-6 (7/3) e 6-4 nesta sexta-feira (20). 

Após derrotar o russo Karen Khachanov de virada num jogo mais acirrado nas quartas de final, desta vez Alcaraz venceu em dois sets, numa partida que durou pouco mais de duas horas.

O espanhol de 22 anos chegou a sua décima primeira vitória consecutiva após vencer o Aberto da Austrália no início de fevereiro, o que o tornou o homem mais jovem a conquistar os quatro títulos de Grand Slam. 

Alcaraz buscará o título no sábado, nas quadras duras de Doha, contra o vencedor da semifinal desta sexta-feira entre o francês Arthur Fils e o tcheco Jakub Mensik.

