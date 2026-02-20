Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brasil pagará 'preço muito alto' se não reduzir cota de jogadores estrangeiros, alerta Dorival Júnior

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 16:54

compartilhe

SIGA

O ex-técnico da seleção brasileira e atual treinador do Corinthians, Dorival Júnior, pediu a redução do número de vagas para jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro com o objetivo de preservar os jovens talentos locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cada equipe pode escalar nove atletas estrangeiros por partida, embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tenha proposto reduzir essa cota.

"Acho que está na hora de intervirmos em relação ao número de estrangeiros em cada equipe brasileira. Nós estamos penalizando uma geração e, futuramente, pagaremos um preço muito alto", disse Dorival na quinta-feira (20), após a vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Athletico-PR no Brasileirão.

"A Itália pagou um preço altíssimo em duas Copas do Mundo, tendo dificuldade muito grande de classificação nesta terceira", acrescentou o técnico de 63 anos durante uma coletiva de imprensa.

Tetracampeã mundial, a seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e nem para o Mundial de 2022 no Catar, e atualmente disputa a repescagem para tentar uma vaga no torneio deste ano, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com investimentos maciços, a liga italiana atraiu os maiores craques do futebol nas décadas de 1980 e 1990.

Hoje, graças ao poderio financeiro de seus clubes, o Brasileirão é um ímã para estrelas estrangeiras, incluindo jogadores europeus como o holandês Memphis Depay, do Corinthians, e o espanhol Saúl Ñíguez, do Flamengo.

Nesse contexto, o número de vagas para jogadores estrangeiros saltou de cinco para sete em 2023 e para as atuais nove em 2024.

Para Dorival Júnior, esse é um fator que "entra em conflito" com "tudo o que sempre fizemos", como "desenvolver atletas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/iga/aam

Tópicos relacionados:

bra fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay