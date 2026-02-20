Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Três feridos em explosão de pacote suspeito em escola de Gendarmaria na Argentina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 16:18

compartilhe

SIGA

Três pessoas sofreram ferimentos nesta sexta-feira (20) devido à explosão de um pacote de correspondência na Escola Superior de Gendarmaria, em Buenos Aires.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dois dos feridos precisaram ser transferidos com queimaduras para um centro de atendimento próximo, mas suas vidas não correm perigo, de acordo com um boletim preliminar da Polícia da Cidade de Buenos Aires ao qual a AFP teve acesso.

O fato ocorreu no início da tarde local em um edifício localizado a cerca de 800 metros da Casa de Governo.

Segundo o relatório policial, no momento da explosão o pessoal da Gendarmaria manipulava uma encomenda que havia sido recebida quatro meses antes.

Minutos depois, chegaram ao local equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias.

Após a transferência dos feridos, a polícia interrompeu o trânsito na área e evacuou o edifício e outros contíguos no mesmo quarteirão, constatou a AFP.

No local trabalhavam agentes do esquadrão antibombas. Também esteve presente a ministra da Segurança nacional, Alejandra Monteoliva, que se retirou minutos depois e não respondeu a perguntas.

A Gendarmaria Nacional Argentina é uma força de segurança federal que atua em fronteiras, objetivos estratégicos e segurança interna.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tev-nb/mar/am

Tópicos relacionados:

acidente argentina policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay