Principais equipes da F1 saem fortalecidas da pré-temporada no Bahrein

As quatro principais equipes da Fórmula 1 – McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari – dominaram os testes de pré-temporada de 2016 no Bahrein, duas semanas antes do primeiro Grande Prêmio em Melbourne, na Austrália, onde o novo regulamento técnico será introduzido.

Nesta sexta-feira (20), no circuito de Sakhir, o piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o mais rápido, com a melhor volta em 1 minuto e 31 segundos e 992 milésimos, à frente do atual campeão mundial Lando Norris (McLaren) e do tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull).

A ilha do Bahrein, um pequeno reino do Golfo Pérsico ligado à Arábia Saudita por uma ponte, sediou duas rodadas de testes na semana passada e novamente na última quarta-feira para os 22 carros de Fórmula 1 no paddock. Esses carros estão sujeitos a novos regulamentos este ano em relação a motores, chassis, aerodinâmica, pneus e combustível.

Com o inverno chegando ao fim no Golfo (temperaturas amenas e baixa umidade), o objetivo das 11 equipes era acumular quilometragem para coletar o máximo possível de dados sobre a confiabilidade dos motores híbridos e o comportamento dos carros.

Após milhares de quilômetros percorridos por cada piloto, os 'quatro grandes' — como Zak Brown, chefe da equipe McLaren, apelidou sua equipe, Red Bull, Mercedes e Ferrari — confirmaram seu status como principais candidatos ao título.

Mas no mundo altamente competitivo e lucrativo da F1, onde, como disse Leclerc esta semana, "todos estão guardando suas cartas na manga", nenhuma das quatro equipes se declarou favorita para 2026.

Norris ficou em segundo lugar nesta sexta-feira, o último dia de testes, a 879 milésimos de segundo do líder, e Verstappen em terceiro, a 1.117.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em sétimo.

Os quatro melhores carros de 2025 terminaram entre os quatro primeiros colocados ao longo de toda a semana.

Por outro lado, a Aston Martin e seu motor Honda continuam sendo motivo de preocupação: após uma quebra na quinta-feira com o bicampeão mundial Fernando Alonso, seu companheiro de equipe canadense, Lance Stroll, sequer conseguiu marcar tempo nesta sexta-feira.

A fornecedora japonesa de motores reconheceu um "problema com o bloco do motor".

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) em 1:31.992 (132 voltas)

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.879 (47)

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 1.117 (65)

4. George Russell (GBR/Mercedes) a 1.205 (82)

5. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1.429 (118)

6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1.495 (88)

7. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1.763 (71)

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 1.924 (49)

9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 2.157 (165)

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 2.350 (141)

11. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 2.360 (66)

12. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 2.502 (82)

13. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 2.519 (59)

14. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 3.298 (38)

15. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) a 4.027 (64)

16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 8.850 (61)

