Pegula vence Anisimova de virada e avança à final do WTA 1000 de Dubai

Jessica Pegula (número 5 do mundo) se recuperou após perder por 6-1 no primeiro set e conseguiu derrotar Amanda Anisimova (número 6) em três sets, parciais de 1-6, 6-4 e 6-3, na primeira semifinal do WTA 1000 de Dubai, disputada nesta sexta-feira (20) entre duas tenistas americanas.

Pegula, que já havia derrotado a mesma adversária no mês passado nas quartas de final do Aberto da Austrália, tentará conquistar seu décimo título da WTA contra sua compatriota Coco Gauff (4ª colocada) ou a ucraniana Elina Svitolina (9ª colocada).

Nesta sexta diante de Anisimova, Pegula alcançou sua quinta vitória em cinco confrontos diretos, apesar de ter perdido o primeiro set e sofrido uma quebra de serviço no segundo.

No sábado, dois dias antes de fazer 32 anos, ela disputará sua nona final de um torneio WTA 1000 e a 21ª de sua carreira no circuito WTA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/mw/chc/iga/mcd/aam/aa