Zelensky quer tropas estrangeiras na linha de frente se houver paz com a Rússia (AFP)

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta sexta-feira (20) que deseja que as tropas estrangeiras, previstas para serem enviadas à Ucrânia em caso de cessar-fogo, sejam posicionadas perto da linha de frente.

"Gostaríamos de ver esse contingente mais perto da linha de frente. É claro que ninguém quer estar na linha de frente e é claro que nós, os ucranianos, gostaríamos de ver que nossos parceiros estão conosco na linha de frente", disse Zelensky à AFP.

