Ucrânia recuperou 300 km² ocupados pela Rússia no sul, diz Zelensky à AFP

As forças ucranianas recuperaram recentemente centenas de quilômetros quadrados das forças russas em uma contraofensiva no sul do país, disse nesta sexta-feira (20) o presidente Volodimir Zelensky em uma entrevista à AFP.

"Não entrarei em muitos detalhes", precisou. "Mas hoje posso felicitar, antes de tudo, o nosso Exército, todas as forças de defesa, porque até o momento 300 quilômetros [quadrados] foram libertados", afirmou.

