Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia recuperou 300 km² ocupados pela Rússia no sul, diz Zelensky à AFP

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 14:18

compartilhe

SIGA

As forças ucranianas recuperaram recentemente centenas de quilômetros quadrados das forças russas em uma contraofensiva no sul do país, disse nesta sexta-feira (20) o presidente Volodimir Zelensky em uma entrevista à AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não entrarei em muitos detalhes", precisou. "Mas hoje posso felicitar, antes de tudo, o nosso Exército, todas as forças de defesa, porque até o momento 300 quilômetros [quadrados] foram libertados", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ant-jbr/dbh/ahg/am

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay