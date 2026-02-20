UE analisa 'atentamente' decisão que anula política tarifária de Trump
A União Europeia afirmou, nesta sexta-feira (20), que examina “atentamente” o parecer da Suprema Corte dos Estados Unidos que considera ilegais as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre quase todos os produtos exportados ao país.
“Tomamos nota da decisão e estamos analisando-a atentamente”, declarou à AFP Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia. Ele acrescentou que espera “esclarecimentos” do governo americano “sobre as medidas que prevê tomar em resposta a esta decisão”.
“As empresas de ambos os lados do Atlântico dependem da estabilidade e da previsibilidade das relações comerciais. Por isso continuamos defendendo tarifas baixas e trabalhando para que sejam reduzidas”, acrescentou.
A Comissão Europeia não especifica quais consequências a decisão pode ter sobre o acordo concluído há meses com Washington. Esse pacto permitiu limitar a 15% as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos à maioria dos produtos europeus.
A decisão da Suprema Corte pode frear a implementação desse acordo.
O eurodeputado social-democrata alemão Bernd Lange anunciou que na próxima segunda-feira haverá “uma reunião extraordinária da equipe de negociadores e do serviço jurídico do Parlamento Europeu, para debater os próximos passos e as implicações para o calendário previsto”.
“Como grande parte das tarifas recíprocas se baseia em um marco jurídico agora questionado, nem o governo americano nem a União Europeia podem simplesmente retomar suas atividades como se nada tivesse acontecido”, destacou.
A decisão judicial também suscita dúvidas em Londres. “Trabalharemos com o governo dos Estados Unidos para entender como essa decisão afetará as tarifas alfandegárias para o Reino Unido e o resto do mundo”, indicou um porta-voz do governo britânico em nota.
“O Reino Unido se beneficia das tarifas recíprocas mais baixas do mundo e, seja qual for o cenário, esperamos que a nossa posição comercial privilegiada com os Estados Unidos se mantenha”, acrescentou.
Um acordo com Washington limita as tarifas da maioria dos produtos britânicos a 10%.
