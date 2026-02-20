Acidente de trânsito deixa 18 mortos no Egito, afirma imprensa local

Pelo menos 18 pessoas morreram na quinta-feira (19) em uma colisão entre um micro-ônibus que transportava trabalhadores da pesca e um caminhão no nordeste do Egito, informou a mídia local nesta sexta-feira (20).

Os veículos colidiram em uma rodovia que liga os portos do norte do país à capital egípcia. No entanto, as autoridades egípcias ainda não divulgaram um número oficial de mortos.

Segundo o jornal Al Shorouk, o acidente foi causado por "excesso de velocidade, agravado pela baixa visibilidade devido às más condições climáticas".

O primeiro-ministro egípcio, Mustafa Madbouly, que ofereceu suas condolências às famílias das vítimas, ordenou o pagamento de indenizações financeiras.

Acidentes de trânsito são frequentes no Egito, onde as leis de trânsito são muitas vezes desrespeitadas e as estradas estão em más condições.

Em 2024, mais de 5.200 pessoas morreram nas estradas egípcias, de acordo com a agência central de estatística.

