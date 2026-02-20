Israel atacou campo de refugiados palestinos no sul do Líbano, diz mídia estatal libanesa
O Exército israelense atacou o campo de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, no sul do Líbano, nesta sexta-feira (20), informou a mídia estatal libanesa, embora Israel tenha afirmado que se tratava de um "centro de comando" do movimento islamista palestino Hamas.
A Agência Nacional de Notícias (NNA) informou que um drone israelense atingiu um bairro dentro do campo de refugiados, inicialmente sem relatar vítimas.
Enquanto isso, o Exército israelense declarou ter atacado "um centro de comando do Hamas de onde terroristas operavam".
Israel continuou seus ataques contra posições no Líbano, apesar do cessar-fogo de 2024, que visava interromper mais de um ano de hostilidades com o grupo libanês Hezbollah.
Israel também atacou alvos do Hamas, incluindo uma incursão ao mesmo campo de refugiados de Ain al-Helweh em novembro do ano passado, que resultou na morte de 13 pessoas.
