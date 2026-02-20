Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel atacou campo de refugiados palestinos no sul do Líbano, diz mídia estatal libanesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 12:41

compartilhe

SIGA

O Exército israelense atacou o campo de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, no sul do Líbano, nesta sexta-feira (20), informou a mídia estatal libanesa, embora Israel tenha afirmado que se tratava de um "centro de comando" do movimento islamista palestino Hamas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Agência Nacional de Notícias (NNA) informou que um drone israelense atingiu um bairro dentro do campo de refugiados, inicialmente sem relatar vítimas. 

Enquanto isso, o Exército israelense declarou ter atacado "um centro de comando do Hamas de onde terroristas operavam". 

Israel continuou seus ataques contra posições no Líbano, apesar do cessar-fogo de 2024, que visava interromper mais de um ano de hostilidades com o grupo libanês Hezbollah. 

Israel também atacou alvos do Hamas, incluindo uma incursão ao mesmo campo de refugiados de Ain al-Helweh em novembro do ano passado, que resultou na morte de 13 pessoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lar/at/cm/ahg/eg/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel libano palestinos refugiados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay