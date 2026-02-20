Inflação nos EUA manteve-se elevada em dezembro, em 2,9% anuais (PCE)

A inflação nos Estados Unidos acelerou seu ritmo em dezembro, quando registrou 2,9% em termos anuais, segundo o índice PCE publicado nesta sexta-feira (20), referência do Federal Reserve (Fed, banco central) para decidir sua política monetária.

O Departamento de Comércio informou que o índice de preços de gasto com consumo(PCE) avançou 0,4% mensal em dezembro, frente aos 0,2% de novembro. O número ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado, que previa uma alta de 0,3%, segundo o consenso do MarketWatch.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, também registrou uma alta de 0,4% em dezembro, chegando a 3% em termos anuais em 2025.

Com esses números, parece provável que o Fed mantenha sua prudência na reunião prevista para os dias 17 e 18 de março.

Em sua reunião anterior, o Fed manteve inalteradas as taxas de juros, depois de ter aprovado três reduções seguidas.

Os juros nos Estados Unidos se encontram em uma faixa entre 3,50% e 3,75%. Analistas estimam que permanecerão nesse nível, segundo o FedWatch.

Pouco antes da publicação dos números da inflação e dos dados de crescimento econômico nesta sexta-feira, Donald Trump atacou o presidente do Fed, Jerome Powell, a quem se refere pelo apelido de “muito atrasado”.

“JUROS MAIS BAIXOS”, escreveu o mandatário na plataforma Truth Social, depois de adiantar que o fechamento do governo no ano passado havia freado o crescimento da economia em pelo menos dois pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos aumentou 2,2% em 2025, embora tenha registrado uma desaceleração no último trimestre, com uma taxa anual de 1,4%.

O mandato de Powell à frente do Fed terminará em maio. Trump já escolheu seu sucessor, Kevin Warsh, que ainda precisa ser ratificado pelo Senado.

