Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação nos EUA manteve-se elevada em dezembro, em 2,9% anuais (PCE)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 12:30

compartilhe

SIGA

A inflação nos Estados Unidos acelerou seu ritmo em dezembro, quando registrou 2,9% em termos anuais, segundo o índice PCE publicado nesta sexta-feira (20), referência do Federal Reserve (Fed, banco central) para decidir sua política monetária. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Departamento de Comércio informou que o índice de preços de gasto com consumo(PCE) avançou 0,4% mensal em dezembro, frente aos 0,2% de novembro. O número ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado, que previa uma alta de 0,3%, segundo o consenso do MarketWatch. 

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, também registrou uma alta de 0,4% em dezembro, chegando a 3% em termos anuais em 2025. 

Com esses números, parece provável que o Fed mantenha sua prudência na reunião prevista para os dias 17 e 18 de março. 

Em sua reunião anterior, o Fed manteve inalteradas as taxas de juros, depois de ter aprovado três reduções seguidas. 

Os juros nos Estados Unidos se encontram em uma faixa entre 3,50% e 3,75%. Analistas estimam que permanecerão nesse nível, segundo o FedWatch. 

Pouco antes da publicação dos números da inflação e dos dados de crescimento econômico nesta sexta-feira, Donald Trump atacou o presidente do Fed, Jerome Powell, a quem se refere pelo apelido de “muito atrasado”. 

“JUROS MAIS BAIXOS”, escreveu o mandatário na plataforma Truth Social, depois de adiantar que o fechamento do governo no ano passado havia freado o crescimento da economia em pelo menos dois pontos. 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos aumentou 2,2% em 2025, embora tenha registrado uma desaceleração no último trimestre, com uma taxa anual de 1,4%. 

O mandato de Powell à frente do Fed terminará em maio. Trump já escolheu seu sucessor, Kevin Warsh, que ainda precisa ser ratificado pelo Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

els/tmc/nn/ad/jc/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura consumo eua inflacao macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay