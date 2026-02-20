Assine
EUA revoga vistos de três autoridades chilenas por 'minarem a segurança regional'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 12:18

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (20), a revogação dos vistos de entrada de três autoridades chilenas não identificadas por "atividades que comprometeram infraestrutura crítica de telecomunicações e minaram a segurança regional". 

O Departamento de Estado não forneceu mais detalhes sobre os três indivíduos, mas a declaração criticou o governo em fim de mandato de Gabriel Boric. 

"O legado do governo Boric ficará ainda mais manchado por ações que prejudicam a segurança regional, em detrimento do povo chileno", alertou a declaração, assinada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. 

"Esperamos avançar em prioridades compartilhadas, incluindo aquelas que fortalecem a segurança em nosso hemisfério, com o novo governo Kast", acrescentou a declaração.

A vitória eleitoral do ultraconservador José Antonio Kast foi saudada por Washington, que forma alianças com governos de ideologia semelhante na região para consolidar sua agenda diplomática e econômica. 

"Continuamos promovendo a responsabilização de cidadãos chilenos que deliberadamente trabalham para desestabilizar nosso hemisfério", advertiu a declaração. 

Kast assumirá o mandato em 11 de março.

jz/mar/aa

Tópicos relacionados:

chile diplomacia eua politica

