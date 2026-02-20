Trump diz que 'considera' um ataque limitado contra o Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (20) que considera um ataque militar limitado contra o Irã, caso um acordo sobre seu programa nuclear não seja alcançado.
Questionado por um repórter se estava "considerando um ataque militar limitado caso o Irã não chegue a um acordo", Trump respondeu: "O máximo que posso dizer é que estou considerando."
