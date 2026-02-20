'Coalizão de Voluntários' sobre Ucrânia se reunirá na terça-feira

A "Coalizão de Voluntários" em apoio à Ucrânia se reunirá por videoconferência na terça-feira (24) para discutir o quarto aniversário da invasão russa, anunciou o Palácio do Eliseu nesta sexta-feira (20).

Esta reunião "deverá permitir que os 35 países participantes reafirmem seu compromisso com a Ucrânia, ajudando-a a criar as condições para uma paz robusta e duradoura que garanta a segurança da Ucrânia e da Europa", declarou a Presidência francesa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, copresidirão a reunião, que visa fornecer "garantias de segurança" a Kiev no âmbito de um possível acordo com a Rússia.

Kiev e Moscou realizam negociações com base em um plano dos Estados Unidos divulgado há alguns meses, que prevê, entre outras coisas, concessões territoriais por parte da Ucrânia em troca de garantias de segurança ocidentais que dissuadiriam a Rússia de invadir novamente.

As negociações tropeçam principalmente no futuro do Donbass, a grande bacia industrial no leste da Ucrânia: Moscou exige que as forças ucranianas se retirem das áreas que ainda controlam na região de Donetsk, e Kiev se recusa.

