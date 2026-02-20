Benfica investigará dois torcedores por gestos racistas contra Vini Jr.

O Benfica está investigando dois torcedores que aparecem em um vídeo compartilhado nas redes sociais fazendo gestos que imitam um macaco para o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior durante a partida de terça-feira da Liga dos Campeões.

"Se forem sócios do clube, o procedimento pode levar à sua expulsão", indicou à AFP um porta-voz do Benfica, confirmando a informação publicada pela imprensa local nesta sexta-feira (20), segundo a qual o time havia iniciado uma investigação contra eles.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, em particular pela conta no X do ex-jogador inglês Rio Ferdinand, mostra dois torcedores com camisa preta do Benfica gesticulando com os braços, imitando macacos.

A partida de terça-feira, o jogo de ida da repescagem que dá acesso às oitavas de final da Champions, que terminou com a vitória do Real Madrid por 1 a 0, foi marcada pelas acusações de racismo de Vini Jr contra o jogador argentino Gianluca Prestianni.

Depois de marcar o único gol do jogo e celebrá-lo com uma dança diante da torcida adversária, Vinícius envolveu-se em uma confusão com vários adversários que o repreenderam pela celebração.

Após algum tempo, quando parecia que a partida seria retomada, o brasileiro denunciou ao árbitro que o argentino, de 20 anos, havia o chamado de "macaco".

Prestianni não foi punido porque em nenhuma imagem é possível perceber o que ele diz a Vini Jr., já que tapou a boca com a camisa.

A Uefa anunciou no dia seguinte a abertura de uma investigação por "comportamento discriminatório" de Prestianni, que negou estas acusações em sua conta no Instagram.

O Benfica apoiou seu jogador, afirmando, ainda, em um comunicado que ele era "vítima" de uma "campanha de difamação".

Na quinta-feira, o Real Madrid anunciou ter entregue à Uefa "todas as provas disponíveis" sobre os incidentes que provocaram a interrupção da partida por cerca de dez minutos.

