Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ministro da Defesa da Venezuela elogia anistia como 'passo transcendental' para 'estabilidade'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 11:54

compartilhe

SIGA

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, apoiou nesta sexta-feira (20) a histórica lei de anistia geral promulgada na véspera, ao qualificá-la como um “passo transcendental” para a “estabilidade”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As Forças Armadas, pilar da chamada Revolução Bolivariana, juram “lealdade e subordinação” à presidente interina Delcy Rodríguez, que assumiu o poder de forma temporária após a queda de Nicolás Maduro em uma incursão americana em 3 de janeiro. 

A lei de anistia foi iniciativa de Rodríguez. O Parlamento a aprovou por unanimidade na noite de quinta-feira e a presidente interina a promulgou pouco depois. 

“Este instrumento jurídico (...) deve ser interpretado como um sinal de maturidade e de força política, ao representar um passo transcendental para alcançar a estabilidade da nação”, disse o general das Forças Armadas em nota. 

Espera-se que a norma conduza à libertação em massa de presos políticos durante 27 anos de governos chavistas, embora especialistas alertem que seu alcance exclui alguns detidos, como os militares. 

“Não é simplesmente uma norma, é, em essência, um verdadeiro ato de amor ao nosso país”, apontou Padrino. 

“O perdão não significa validar erros, nem apagar a memória, mas exercer a grandeza espiritual necessária para não permitir que a dor nos impeça de avançar no tempo presente”, destacou. 

Rodríguez governa sob forte pressão de Washington, a quem cedeu o controle do petróleo. Avança, além disso, na retomada das relações diplomáticas, rompidas desde 2019. 

Na quarta-feira, o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Francis Donovan, reuniu-se em Caracas com Rodríguez, Padrino e o poderoso ministro do Interior, Diosdado Cabello, que por anos propagaram discursos “anti-imperialistas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

atm/nn/jc/aa

Tópicos relacionados:

parlamento prisioneiros venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay