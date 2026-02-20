Entrevista exclusiva da AFP com Volodimir Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, concedeu uma entrevista exclusiva à AFP às vésperas do quarto aniversário da invasão russa.

A conversa será divulgada em uma série de alertas e uma matéria em formato de entrevista.

A entrevista completa também estará disponível em vídeo. Fotos também serão divulgadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

afp