Internacional

Entrevista exclusiva da AFP com Volodimir Zelensky

AFP
AFP
20/02/2026 11:42

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, concedeu uma entrevista exclusiva à AFP às vésperas do quarto aniversário da invasão russa.

A conversa será divulgada em uma série de alertas e uma matéria em formato de entrevista.

A entrevista completa também estará disponível em vídeo. Fotos também serão divulgadas.

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

overflay