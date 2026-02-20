Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Forte terremoto sacode o leste do Afeganistão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 10:54

compartilhe

SIGA

Um terremoto sacudiu nesta sexta-feira (20) o leste do Afeganistão, informaram jornalistas da AFP na capital, Cabul, e na província de Nangarhar. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O tremor de magnitude 5,8 ocorreu a cerca de 130 quilômetros ao nordeste de Cabul, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-qb-rsc/pbt/ahg/avl/jc/fp

Tópicos relacionados:

afeganistao terremoto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay