Forte terremoto sacode o leste do Afeganistão
Um terremoto sacudiu nesta sexta-feira (20) o leste do Afeganistão, informaram jornalistas da AFP na capital, Cabul, e na província de Nangarhar.
O tremor de magnitude 5,8 ocorreu a cerca de 130 quilômetros ao nordeste de Cabul, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos.
