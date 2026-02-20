Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã afirma que EUA não lhe pediu para abandonar o enriquecimento de urânio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 10:30

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos não pediram ao Irã que abandonasse o enriquecimento de urânio durante as negociações realizadas na terça-feira em Genebra, com a mediação de Omã, segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não propusemos nenhuma suspensão, e os Estados Unidos não pediram o enriquecimento zero", afirmou Araghchi em entrevista ao canal americano MSNBC, transmitida nesta sexta-feira. 

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem defendido repetidamente a proibição total do enriquecimento de urânio no Irã, uma exigência que Teerã considera uma linha vermelha em suas negociações sobre seu programa nuclear.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sbr/anb/avl/ahg/aa/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira nuclear politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay