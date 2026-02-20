Irã afirma que EUA não lhe pediu para abandonar o enriquecimento de urânio

Os Estados Unidos não pediram ao Irã que abandonasse o enriquecimento de urânio durante as negociações realizadas na terça-feira em Genebra, com a mediação de Omã, segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

"Não propusemos nenhuma suspensão, e os Estados Unidos não pediram o enriquecimento zero", afirmou Araghchi em entrevista ao canal americano MSNBC, transmitida nesta sexta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem defendido repetidamente a proibição total do enriquecimento de urânio no Irã, uma exigência que Teerã considera uma linha vermelha em suas negociações sobre seu programa nuclear.

