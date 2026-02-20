Ainda sem resposta a Trump sobre Conselho da Paz, governo olha letras miúdas

A decisão sobre topar ou não o convite de Donald Trump para integrar o Conselho da paz para a Faixa de Gaza ainda não foi tomada pelo governo Lula.

A leitura é que integrar ou ficar de fora do grupo seriam movimentos diplomáticos com riscos implicados, mas, hoje, as desconfianças predominam. Brincou à coluna um diplomata a par das discussões:

Tem que ler todo esse contrato, as letras miúdas… E olhar contra o sol para ver se não é nota falsa.

Criado e presidido por Trump para supervisionar o trabalho de um Comitê Nacional para a Administração de Gaza, o conselho para o qual o Brasil foi convidado pretende incluir líderes de países de todo o mundo.

Na terça-feira, 20, o presidente americano confirmou o convite a Lula, disse gostar do petista e que espera dele um grande papel no conselho.