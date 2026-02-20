Assine
Do tarifaço a ameaças à Groenlândia, governo Lula vê modo ideal para reagir a Trump

Reação dura da Europa a ameaças de Trump fizeram governo considerar acertada postura altiva após tarifaço do americano ao Brasil

Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
20/02/2026 09:54

O discurso duro de líderes europeus contra as ameaças e pretensões expansionistas de Donald Trump na Groenlândia, seguida por alguma modulação no discurso dele, gerou no governo Lula a avaliação de que foi acertada a maneira brasileira de reagir às sanções comerciais impostas pelo americano em 2025.

O entendimento no Itamaraty é que a posição altiva diante de Trump e seu tarifaço funcionou bem contra as pressões do republicano.

Tempos depois, o presidente dos EUA acabou falando em química excelente com Lula, conversou pessoalmente com o petista, atenuou parte das tarifas, não mais ameaçou o Brasil em razão da condenação de Jair Bolsonaro pelo STF e retirou Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky.

No governo Lula, que agora vê a Europa repetir a reação enérgica contra Trump, ficou a lição de que, com o americano, ser pusilânime não funciona.

