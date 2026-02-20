Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Consultoria fundada por ex-premiê britânico está sob administração judicial após caso Epstein

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 09:54

compartilhe

SIGA

A empresa de consultoria fundada pelo ex-ministro britânico Peter Mandelson, Global Counsel, solicitou administração judicial, alegando estar imersa em um turbilhão midiático e político devido às ligações de seu antigo dono com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Global Counsel havia anunciado em 6 de fevereiro a cessão das participações de Mandelson na empresa. Seu diretor-geral, Benjamin Wegg-Prosser, também pediu demissão.

"Ainda que a Global Counsel não tenha hoje qualquer vínculo com Peter Mandelson, seu papel como cofundador e sua conduta, especialmente nos primeiros anos, definiram de forma indelével a maneira como a Global Counsel é percebida no exterior", indicou a empresa em uma publicação no LinkedIn na quinta-feira.

Depois que Washington divulgou milhões de documentos relacionados a Jeffrey Epstein, o jornal Financial Times revelou que Mandelson e Wegg-Prosser haviam solicitado aconselhamento ao americano sobre como lançar sua companhia em 2010. 

Os documentos também mostraram que o ex-diretor-geral encontrou Epstein quando o financista estava em prisão domiciliar em Nova York, para apresentar o plano da empresa.

Segundo a imprensa britânica, vários clientes importantes romperam laços com a consultoria nas últimas semanas, entre eles o banco Barclays, a cadeia de alimentos Tesco e a Premier League. 

"O conselho de administração da Global Counsel decidiu solicitar aos tribunais britânicos que nomeiem a Interpath (uma empresa de consultoria em reestruturações) como administradora para assumir o controle", destaca o comunicado.

No início de fevereiro, a polícia de Londres abriu uma investigação criminal contra Peter Mandelson, suspeito de ter transmitido informações financeiras a Epstein, sobretudo quando era ministro no governo trabalhista de Gordon Brown, entre 2008 e 2010.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

zap/pml/psr/erl/yr/fp

Tópicos relacionados:

empresas gb governo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay