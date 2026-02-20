Consultoria fundada por ex-premiê britânico está sob administração judicial após caso Epstein
A empresa de consultoria fundada pelo ex-ministro britânico Peter Mandelson, Global Counsel, solicitou administração judicial, alegando estar imersa em um turbilhão midiático e político devido às ligações de seu antigo dono com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.
A Global Counsel havia anunciado em 6 de fevereiro a cessão das participações de Mandelson na empresa. Seu diretor-geral, Benjamin Wegg-Prosser, também pediu demissão.
"Ainda que a Global Counsel não tenha hoje qualquer vínculo com Peter Mandelson, seu papel como cofundador e sua conduta, especialmente nos primeiros anos, definiram de forma indelével a maneira como a Global Counsel é percebida no exterior", indicou a empresa em uma publicação no LinkedIn na quinta-feira.
Depois que Washington divulgou milhões de documentos relacionados a Jeffrey Epstein, o jornal Financial Times revelou que Mandelson e Wegg-Prosser haviam solicitado aconselhamento ao americano sobre como lançar sua companhia em 2010.
Os documentos também mostraram que o ex-diretor-geral encontrou Epstein quando o financista estava em prisão domiciliar em Nova York, para apresentar o plano da empresa.
Segundo a imprensa britânica, vários clientes importantes romperam laços com a consultoria nas últimas semanas, entre eles o banco Barclays, a cadeia de alimentos Tesco e a Premier League.
"O conselho de administração da Global Counsel decidiu solicitar aos tribunais britânicos que nomeiem a Interpath (uma empresa de consultoria em reestruturações) como administradora para assumir o controle", destaca o comunicado.
No início de fevereiro, a polícia de Londres abriu uma investigação criminal contra Peter Mandelson, suspeito de ter transmitido informações financeiras a Epstein, sobretudo quando era ministro no governo trabalhista de Gordon Brown, entre 2008 e 2010.
