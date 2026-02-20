Sagrada Família de Barcelona instala cruz que a coroa como igreja mais alta do mundo

A Sagrada Família de Barcelona atingiu seu ápice nesta sexta-feira (20), após a conclusão da cruz no topo de sua torre central, que coroa a igreja mais alta do mundo, com 172,5 metros.

Um enorme guindaste amarelo içou a peça final da grande cruz branca, com 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, completando a torre de Jesus Cristo, a mais elevada das 18 projetadas por Antoni Gaudí há mais de 140 anos, elevando-a a uma altura de 172,5 metros.

Centenas de turistas do lado de fora do templo observaram com curiosidade enquanto a cruz era depositada na torre, uma manobra realizada com um guindaste e auxiliada por operários suspensos por cintos de segurança.

O topo do templo, agora o edifício mais alto da cidade, fica um pouco abaixo da montanha de Montjuïc, de 177 metros, seguindo as instruções do brilhante arquiteto catalão, um católico devoto, que não queria ultrapassar o que considerava a obra de Deus.

Tornou-se a igreja mais alta do mundo no final de 2025, quando tomou o recorde da Catedral de Ulm, na Alemanha.

Os andaimes ainda cercam a torre e serão gradualmente removidos para que esteja pronta até 10 de junho, data prevista para sua bênção, coincidindo com o centenário da morte de Gaudí.

Espera-se que o papa Leão XIV compareça à cerimônia, embora ainda não tenha confirmado sua presença.

A instalação da cruz marca um passo importante na criação do templo com entrada paga mais visitado da Espanha, com 4,8 milhões de ingressos vendidos em 2024.

