Internacional

Espanha pedirá fim das sanções da UE contra Delcy Rodríguez

AFP
AFP
20/02/2026 08:54

A Espanha pedirá à União Europeia o fim das sanções contra a presidente interina da Venezuela Delcy Rodríguez em resposta a seus passos "no bom caminho", anunciou nesta sexta-feira (20) o chanceler José Manuel Albares.

"As sanções nunca são um fim, são um meio, um meio para alcançar fins, um meio para que se produza esse diálogo amplo, pacífico, democrático na Venezuela", argumentou o ministro do Governo do socialista Pedro Sánchez.  

Rodríguez, vice-presidente de Maduro, foi incluída na lista de funcionários venezuelanos sancionados em junho de 2018. Desde então, tem a entrada vetada no espaço da UE. 

A UE sancionou Rodríguez por seu papel nas eleições em maio de 2018, nas quais Nicolás Maduro, agora preso nos Estados Unidos, obteve um segundo mandato. O bloco europeu considera que houve irregularidades.

Ao anunciar as sanções contra Rodríguez e outras dez pessoas, a UE afirmou que eram responsáveis por "violações de direitos humanos e por minar a democracia e o Estado de direito na Venezuela".

