Morre o ator Eric Dane, lembrado por seu papel em 'Grey's Anatomy'
compartilheSIGA
O ator Eric Dane, mais conhecido por seu papel como cirurgião plástico na série "Grey's Anatomy", morreu aos 53 anos, informou a imprensa americana na quinta-feira (19).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No ano passado, Dane anunciou que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), o transtorno neurológico também conhecido como doença de Lou Gehrig.
"Com profundo pesar, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde desta quinta-feira após uma corajosa batalha contra a ELA", disse a família do ator americano em um comunicado citado pela CBS e outros veículos de imprensa.
Dane, que nasceu em San Francisco, estreou na televisão em um episódio de 1991 da série "Saved by the Bell" (Uma Galera do Barulho).
Ele começou a interpretar o papel que o lançou à fama em "Grey's Anatomy" em 2006, quando deu vida ao charmoso cirurgião Mark Sloan. Apareceu em 139 episódios até 2021.
Também estrelou o drama da HBO "Euphoria".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
msp/jfx/cr/arm/aa/fp