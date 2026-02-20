Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Morre o ator Eric Dane, lembrado por seu papel em 'Grey's Anatomy'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 08:30

compartilhe

SIGA

O ator Eric Dane, mais conhecido por seu papel como cirurgião plástico na série "Grey's Anatomy", morreu aos 53 anos, informou a imprensa americana na quinta-feira (19). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No ano passado, Dane anunciou que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), o transtorno neurológico também conhecido como doença de Lou Gehrig. 

"Com profundo pesar, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde desta quinta-feira após uma corajosa batalha contra a ELA", disse a família do ator americano em um comunicado citado pela CBS e outros veículos de imprensa. 

Dane, que nasceu em San Francisco, estreou na televisão em um episódio de 1991 da série "Saved by the Bell" (Uma Galera do Barulho).

Ele começou a interpretar o papel que o lançou à fama em "Grey's Anatomy" em 2006, quando deu vida ao charmoso cirurgião Mark Sloan. Apareceu em 139 episódios até 2021. 

Também estrelou o drama da HBO "Euphoria".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

msp/jfx/cr/arm/aa/fp

Tópicos relacionados:

deceso entretenimento eua midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay