João Fonseca é eliminado pelo peruano Ignacio Buse nas oitavas do Rio Open

O tenista brasileiro João Fonseca sofreu mais uma decepção em seu início de temporada irregular na quinta-feira (19), sendo derrotado pelo peruano Ignacio Buse nas oitavas de final do Rio Open.

Buse, de 21 anos, venceu Fonseca, de 19, com parciais de 5-7, 6-3 e 6-4.

A derrota do ídolo local deixa o torneio ATP 500 do Rio de Janeiro sem mais um de seus favoritos, após as eliminações anteriores dos argentinos Francisco Cerúndolo, o sul-americano mais bem ranqueado (19º no mundo), e Sebastián Báez, campeão em 2024 e 2025.

"Foi uma partida muito difícil", disse Buse à transmissão oficial da TV. "Todos nós sabemos do potencial do João. Ele vai ser uma estrela", acrescentou o peruano, número 91 do ranking da ATP.

Ele se beneficiou dos 43 erros não forçados do brasileiro, número 38 do mundo.

Depois de perder o primeiro set de uma partida que começou com atrasos devido à forte chuva, Buse salvou três break points no primeiro game do segundo set e, a partir daí, assumiu o controle deste confronto entre jovens promessas sul-americanas.

Problemas nas costas têm limitado Fonseca neste início de 2026.

Ele teve que desistir dos torneios de Brisbane e Adelaide para se concentrar no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, onde foi eliminado logo na primeira rodada pelo americano Eliot Spizzirri (68º do ranking).

E na semana passada, Fonseca perdeu para o chileno Alejandro Tabilo (71º do ranking) em sua partida de estreia no ATP 250 de Buenos Aires, torneio que ele havia vencido em 2025.

