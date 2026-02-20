Assine
Nvdia perto de investir US$ 30 bilhões na OpenAI, segundo a imprensa

20/02/2026 06:53

A Nvidia estaria prestes a finalizar um investimento de 30 bilhões de dólares (156 bilhões de reais) na OpenAI, destinado a substituir um compromisso de 100 bilhões de dólares (521 bilhões de reais) anunciado em setembro, informou o Financial Times, que citou fontes próximas ao processo.

O acordo, que integraria uma rodada de financiamento muito aguardada da OpenAI, pode "ser concluído no fim de semana", segundo o jornal britânico. Procurada pela AFP, a Nvidia se recusou a fazer comentários.

Se o investimento for confirmado, o valor continuará sendo um grande investimento, mas também uma clara redução da aliança entre a empresa matriz do ChatGPT e o número um mundial em chips para inteligência artificial.

