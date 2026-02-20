Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-presidente sul-coreano Yoon pede desculpas pela crise da lei marcial

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 06:21

compartilhe

SIGA

O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol pediu desculpas nesta sexta-feira (20), um dia após ser condenado à prisão perpétua, pelas "dificuldades" causadas por sua tentativa fracassada de impor a lei marcial em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na quinta-feira (19), o Tribunal Central do Distrito de Seul declarou Yoon culpado de liderar uma insurreição em dezembro de 2024 com o objetivo de "paralisar" a Assembleia Nacional.

O político reconheceu que sua tentativa de instaurar o regime militar causou "frustração", mas reiterou que foi uma medida tomada "unicamente para o bem da nação". 

"Peço sinceras desculpas ao povo pela frustração e pelas dificuldades que provoquei, devido às minhas próprias deficiências, apesar da minha determinação de salvar a nação", afirmou em um comunicado divulgado nesta sexta-feira por meio de seu advogado.

Yoon considerou o veredicto do tribunal como "difícil de aceitar", mas não informou se pretende apresentar um recurso.

Não está claro quando Yoon, de 65 anos, poderia ter direito a pleitear a liberdade condicional, embora a maioria dos presos que cumprem prisão perpétua geralmente tenha o direito de solicitá-la após 20 anos.

O juiz Ji Gwi-yeon afirmou que o então chefe de Estado enviou tropas ao edifício do Parlamento em uma tentativa de silenciar os opositores políticos que haviam frustrado seus esforços para governar.

A declaração da lei marcial desencadeou protestos repentinos, além de pânico no mercado, e pegou de surpresa aliados militares-chave, como os Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sft/cdl/arm/cr/arm/fp

Tópicos relacionados:

coreiadosul crime justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay