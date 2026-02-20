Flamengo perde na visita ao Lanús (1-0) no jogo de ida da Recopa Sul-Americana

O Flamengo foi superado fora de casa pelo argentino Lanús, mais sólido e eficiente, e perdeu por 1 a 0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2026, nesta quinta-feira (19).

O atacante Rodrigo Castillo marcou o gol da vitória de 'El Granate' aos 77 minutos, com uma cabeçada precisa, no estádio Ciudad de Lanús, ao sul de Buenos Aires.

A partida de volta será disputada na próxima quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde o Flamengo precisa buscar a virada para conquistar seu primeiro título de 2026, após a derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil no início de fevereiro.

- Lanús vai para o ataque -

Nos minutos iniciais, o Flamengo tentou pressionar o Lanús pela posse de bola e controle do jogo, demonstrando um bom domínio no meio-campo, mas a primeira chance real surgiu para o time da casa, com um chute potente de Agustín Medina que o goleiro Agustín Rossi defendeu com certa dificuldade.

O Lanús teve outra oportunidade logo em seguida, em uma cobrança de falta que Rodrigo Castillo cabeceou para o fundo da rede, mas o atacante estava claramente impedido. Depois, Eduardo Salvio se viu livre na ponta direita, mas seu chute foi direto para as mãos do goleiro do Flamengo.

O Lanús dominava a posse de bola com maior intensidade e pressão alta, interrompendo a construção de jogo do Flamengo, que somente após a meia hora de jogo teve uma chance clara, num ótimo passe do uruguaio Arrascaeta para Everton Cebolinha, que encarou Nahuel Losada e chutou forte, mas o goleiro do Lanús fez uma defesa brilhante.

Buscando melhores respostas, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, fez substituições, colocando em campo Samuel Lino e Pedro, mas o time carioca continuou com dificuldades para encontrar espaços na bem organizada defesa do Lanús.

Os visitantes voltaram a ameaçar após um bom cruzamento de Alex Sandro pela esquerda, que Pedro cabeceou no meio da área, mas a bola passou raspando a trave esquerda. Essa seria a última chance real de ataque da equipe.

O Lanús ameaçou o Flamengo novamente com uma cobrança de falta do chileno Matías Sepúlveda, que Rossi desviou com a ponta dos dedos por cima do travessão.

- Castillo comemora -

O time da casa começou a pressionar o Flamengo em busca da vitória.

Castillo balançou a rede após um passe de Sasha Marcich, mas o VAR interveio e detectou um impedimento milimétrico do atacante argentino, cujo ombro estava ligeiramente à frente.

Então, após meia hora do segundo tempo, Sasha Marcich teve espaço e tempo para se posicionar na esquerda e cruzou direto para a cabeça de Rodrigo Castillo, que subiu mais alto que os zagueiros visitantes para superar Rossi e fazer 1 a 0.

O Flamengo ficou abalado, e o Lanús esteve perto de marcar o segundo gol, o que lhe daria mais tranquilidade para a partida contra o Maracanã na próxima semana.

- Escalações:

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara, Carlos Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich - Agustín Medina (Felipe Peña, 82') e Agustín Cardozo - Eduardo Salvio (Matías Sepúlveda, 66'), Marcelino Moreno (Franco Watson, 88') e Ramiro Carrera (Dylan Aquino, 66') - Rodrigo Castillo (Walter Bou, 88'). Técnico: Mauricio Pellegrino

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Leo Ortíz, Léo Pereira e Alex Sandro - Erick Pulgar e Lucas Paquetá - Everton Cebolinha (Samuel Lino, 58'), Arrascaeta (Pedro, 58') e Luiz Araújo (Nico de la Cruz, 77'); Jorge Carrascal. Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

