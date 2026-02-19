Irã reitera ameaças contra bases dos EUA no Oriente Médio

O Irã reiterou suas ameaças de atacar bases americanas no Oriente Médio caso seja alvo de "uma agressão militar", em uma carta enviada nesta quinta-feira (19) ao secretário-geral da ONU, em um contexto de alta tensão com os Estados Unidos.

"Caso o Irã sofra uma agressão militar, responderá de maneira decisiva e proporcional, segundo os princípios de legítima defesa definidos no artigo 51 da Carta das Nações Unidas", escreveu o embaixador iraniano na ONU em uma carta dirigida a António Guterres.

"Em tais circunstâncias, todas as bases americanas, infraestruturas e bens na região constituem alvos legítimos", acrescentou.

Os dois países concluíram sua segunda rodada de conversas na Suíça na terça-feira. Ao mesmo tempo, o líder supremo do Irã advertiu, em um discurso veemente, que o porta-aviões americano presente na região poderia ser afundado.

As negociações não parecem ter levado a uma mudança significativa de posições até o momento.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do país, realiza exercícios militares — similares a uma demonstração de força — no Estreito de Ormuz, um ponto estratégico para o comércio global de petróleo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que esperaria de "dez" a "15 dias" para decidir se um acordo com o Irã é possível, ou se recorrerá à força contra Teerã.

Em um discurso em Washington, Trump repetiu que, sem um acordo "pertinente", vão acontecer "coisas ruins".

