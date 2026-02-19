Assine
Internacional

Avião de combate iraniano cai durante treinamento, segundo imprensa estatal

AFP
AFP
19/02/2026 23:23

Um avião de combate iraniano caiu na noite desta quinta-feira (19), o que provocou a morte de um dos dois pilotos a bordo, informou a emissora estatal iraniana Irib.

A aeronave da Força Aérea caiu durante um exercício de treinamento noturno na província ocidental de Hamadan, reportou o veículo de comunicação na plataforma de mensagens Telegram.

Trata-se de um avião de dois lugares usado em manobras de combate. 

O segundo piloto saiu ileso, segundo os relatos.

"A causa do acidente está sendo investigada", acrescentou a Irib.

