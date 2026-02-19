Fifa e 'Conselho da Paz' anunciam construção de academia e estádio em Gaza

A aliança entre a Fifa e o Conselho de Paz de Gaza, inaugurada nesta quinta-feira (19) por Donald Trump, prevê a construção de uma academia e um estádio nacional no território palestino, detalhou a entidade máxima do futebol mundial.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, participou do lançamento do Conselho de Paz em Washington, composto por cerca de vinte países e presidido por Trump.

O presidente dos EUA anunciou uma contribuição de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 52 bilhões na cotação atual) de seu país para a estabilização e reconstrução de Gaza, devastada por três anos de guerra.

No evento, Trump também anunciou uma contribuição da Fifa para a reconstrução da infraestrutura do futebol.

"Tenho o prazer de anunciar que a Fifa ajudará a arrecadar um total de US$ 75 milhões [cerca de R$ 390,8 milhões na cotação atual] para projetos em Gaza. Acredito que estejam relacionados ao futebol", afirmou o republicano.

"Eles vão construir estádios e trazer as maiores estrelas do mundo, pessoas que são estrelas maiores do que você e eu, Gianni", disse Trump, dirigindo-se a Infantino.

"É algo realmente importante. Daremos os detalhes em breve e, se eu puder, irei com você", acrescentou.

Ao longo do último ano, Infantino e Trump demonstraram sua estreita relação em diversas aparições públicas, incluindo a presença do dirigente esportivo em uma cúpula sobre Gaza no Egito, em outubro.

Em dezembro, Infantino entregou o recém-criado Prêmio da Paz da Fifa ao presidente dos Estados Unidos, país que co-organizará a Copa do Mundo deste ano com México e Canadá.

Poucas horas após a reunião em Washington, a Fifa divulgou detalhes dessa "aliança estratégica" com o "Conselho da Paz".

O acordo "estabelece uma estrutura de longo prazo para a construção de um ecossistema abrangente para o futebol, que proporcione a Gaza [Palestina] infraestrutura de primeira categoria, programas comunitários estruturados e oportunidades econômicas sustentáveis", afirmou o comunicado.

O plano, dividido em quatro fases, prevê o início da instalação de 50 minicampos da Fifa Arena "para criar espaços de jogo seguros e acessíveis", acrescentou.

Dentro de 18 a 36 meses, a Fifa planeja construir uma academia de futebol e um "estádio nacional" com capacidade para 20.000 pessoas, onde competições esportivas e atividades culturais poderão ser realizadas, e que servirá para fortalecer a identidade nacional.

"A implementação dependerá das condições de segurança, que serão monitoradas continuamente", alertou a Fifa. A guerra em Gaza destruiu quase toda a infraestrutura esportiva do pequeno território, além de ferir ou matar centenas de atletas.

