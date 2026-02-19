Assine
Ataque ucraniano com drones deixa um morto na Crimeia

AFP
AFP
Repórter
19/02/2026 22:47

Um ataque ucraniano com drones deixou um morto em Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia, informou na madrugada desta sexta-feira (20) o governador da cidade nomeado por Moscou, Mikhail Razvozhayev.

Sede histórica da Frota russa do Mar Negro, Sebastopol foi alvo de vários ataques da Ucrânia em quase quatro anos de conflito.

"As forças de defesa aérea e nossa Frota do Mar Negro seguem repelindo o ataque das Forças Armadas ucranianas. Já foram derrubados 16 veículos aéreos não tripulados", publicou o governador no aplicativo Telegram. "Como resultado do ataque das Forças Armadas ucranianas contra Sebastopol, um homem perdeu a vida."

Novas negociações foram realizadas nesta semana entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, descritas como "difíceis" tanto por Moscou quanto por Kiev, e que terminaram sem avanços concretos.

bur-cms/abs/arm/dga/lb

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

