Após derrota na Champions e sem Lautaro, Inter tenta se reerguer no Italiano

A Inter de Milão, líder isolada da Serie A, viaja para enfrentar o Lecce no sábado (21) sem seu astro Lautaro Martínez, que se lesionou na inesperada derrota por 3 a 1 para o Bodo/Glimt na quarta-feira, no jogo de ida da repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O atacante argentino foi substituído no segundo tempo. A imprensa italiana noticiou que o capitão da Inter, de 28 anos, sofreu uma lesão na panturrilha, que o técnico Christian Chivu atribuiu ao gramado sintético do Estádio Aspmyra.

"Não sou médico e não posso falar sobre um prazo de recuperação", disse Chivu aos repórteres após a derrota na gélida cidade norueguesa de Bodo.

"Depois que ele fizer os exames, saberemos a gravidade da lesão", acrescentou o ex-zagueiro da Inter.

A derrota na Noruega deixa a Inter em risco de ficar fora das oitavas de final da Liga dos Campeões, com o jogo de volta no San Siro na próxima terça-feira.

"É difícil dizer o quanto a situação saiu do nosso controle", disse o atacante Pio Esposito após a partida.

"Foi uma derrota difícil, mas temos outra oportunidade e vamos lutar por ela. A classificação ainda é possível", acrescentou.

Antes disso, o time de Chivu visita no sábado o Lecce, equipe que vem de duas vitórias consecutivas.

Um triunfo no coração da Itália daria aos vinte vezes campeões italianos uma vantagem de 10 pontos sobre o rival da cidade, o Milan, que recebe o Parma 24 horas depois.

"Agora temos que fazer um balanço, porque, depois desta partida, temos alguns pequenos problemas", observou Chivu.

"Jogamos contra o Lecce, depois podemos pensar no jogo de volta", acrescentou o romeno de 45 anos.

Em terceiro lugar, o atual campeão Napoli visita a Atalanta, com o meia escocês Scott McTominay pronto para retornar após ficar afastado por lesão.

A Juventus (5ª), também em má fase na Liga dos Campeões após a derrota por 5 a 2 para o Galatasaray na terça-feira, recebe o Como (7º) no sábado.

--- Programação da 26ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de fevereiro

(16h45) Sassuolo - Hellas Verona

Sábado, 21 de fevereiro

(11h00) Juventus - Como

(14h00) Lecce - Inter

(16h45) Cagliari - Lazio

Domingo, 22 de fevereiro

(08h30) Genoa - Torino

(11h00) Atalanta - Napoli

(14h00) Milan - Parma

(16h45) Roma - Cremonese

Segunda-feira, 23 de fevereiro

(14h30) Fiorentina - Pisa

(16h45) Bologna - Udinese

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22

3. Napoli 50 25 15 5 5 38 25 13

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20

6. Como 42 25 11 9 5 39 19 20

7. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

8. Bologna 33 25 9 6 10 34 32 2

9. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

10. Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35 -6

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 -7

14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19

15. Genoa 24 25 5 9 11 29 37 -8

16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

17. Lecce 24 25 6 6 13 17 31 -14

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 25 2 9 14 19 43 -24

